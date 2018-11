POL-K: 181123-2-K Fußgänger zu Boden gestoßen und Handy geraubt

Köln (ots) - Kripo Köln sucht Zeugen

Ein derzeit noch Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag (23. November) in der Kölner Innenstadt einen Mann (38) aus Bergisch Gladbach zu Boden gestoßen und beraubt. Mit einem erbeuteten Mobiltelefon entkam der Täter unerkannt.

Nach derzeitigem Sachstand war der 38-Jährige gegen 0.30 Uhr auf dem Buttermarkt unterwegs. "Ich habe telefoniert. Plötzlich hat mich jemand von hinten so stark angestoßen, dass ich auf den Boden gefallen bin", erklärte der Geschädigte später gegenüber hinzugerufenen Polizisten. Der Täter packte das Smartphone des Anzeigenerstatters und flüchtete mit seiner Beute.

Der Räuber ist Schwarzer, von schlanker Statur und etwa 1,90 Meter groß. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Buttermarktes aufgehalten, verdächtige Feststellungen gemacht oder eine Person beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

