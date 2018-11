POL-K: 181122-3-K Goldschmuck aus Juwelierauto vor Schnellrestaurant gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots) - Am frühen Mittwochabend (21. November) hat ein bislang unbekannter Autoknacker den Pkw Mercedes eines Kölner Juweliers (51) in Buchheim aufgebrochen. Zum Tatzeitpunkt stand der Wagen unmittelbar vor einem Schnellrestaurant an der Frankfurter Straße. Zeugenangaben zufolge flüchtete der Dieb mit einem Komplizen in einem silberfarbenen Opel Zafira. Die Kripo Köln sucht Zeugen.

Gegen 19.10 Uhr habe ein Angehöriger (58) zusammen mit zwei Begleitern den Wagen auf dem Parkplatz vor dem Restauranteingang abgestellt, gab der geschädigte Schmuckhändler später gegenüber den aufnehmenden Polizisten an. Der Fahrer bestätigte: "Wir wollten nur schnell etwas zum Essen holen. Das Auto war währenddessen nur wenige Minuten unbeobachtet." Als sie kurz darauf wieder zum Wagen zurückkamen, sei die hintere Seitenscheibe eingeschlagen gewesen. Und in dem Auto fehlten nun zwei Taschen mit mehreren Kilo Goldschmuck und einem vierstelligen Bargeldbetrag.

Ein anderer Restaurant-Besucher (39) gab gegenüber den Beamten an, ein etwa 25-jähriger Verdächtiger habe an dem Fahrzeug hantiert. "Anschließend flüchtete der Mann zu einem silbernen Zafira und setzte sich zu dem darin sitzenden, älter aussehenden Fahrer. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhren die Männer dann auf die Frankfurter Straße in Richtung Ostheim", teilte der 39-Jährige den Polizisten mit. Und weiter: "Beide Verdächtigen hatten ein südländisches Erscheinungsbild."

Das Kriminalkommissariat 74 hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Weitere Zeugen werden dringend um Hinweise zu den Verdächtigen gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

