POL-K: 181122-1-K Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht!

Köln (ots) - Nach dem Diebstahl von Bargeld aus einem Frauenwohnheim in Köln Kalk am Dienstagmittag (21. November) bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen hob eine Angestellte (55) gegen 12 Uhr Bargeld bei der Sparkasse auf der Kalker Hauptstraße ab und traf gegen 12.40 Uhr an dem Wohnheim für Frauen auf der Odenwaldstraße ein. Vor dem Gebäude bemerkte sie die beiden ihr unbekannten Männer, schenkte ihnen jedoch keine weitere Beachtung. Als sie in ihrem Büro das Geld auf einen Rollcontainer legte, sprach einer der beiden sie an und täuschte einen Schaden im Sanitärbereich vor, so dass sie ihr Büro verließ. Wieder zurück im Büro, stellte die 55-Jährige fest, dass das Geld nicht mehr auf dem Rollcontainer lag und informierte die Polizei.

Einer der Täter wird als circa 60 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren beschrieben. Er soll etwa 160 cm groß sein und zur Tatzeit eine dunkle Umhängetasche über einer dunklen Jacke getragen haben. Den zweiten Tatverdächtigen beschreibt eine Zeugin als dicklichen Mann mit dunkelblonden graumelierten Haaren, Schnurrbart und dunkelbraunen Augen. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunkelblauen Jacke, einer blauen Jeans und dunklen festen Schuhen bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Tel. 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.(fs/de)

