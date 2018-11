POL-K: 181121-4-LEV Einbrecher versteckt sich hinter der Tür - Festnahme

Köln (ots) - Ein nächtlicher Einbruch (21. November) in ein Mehrfamilienhaus in Leverkusen-Opladen ist an einem aufmerksamen Bewohner (59) gescheitert. Bei Nachforschungen zu einem lauten Geräusch überraschte er den Täter (37). Der sprang aus seinem Versteck hinter einer Zimmertür und flüchtete aus einem zuvor eingeschlagenen Fenster des Hauses an der Kölner Straße. Beamte stellten den umfangreich bei der Polizei bekannten Tatverdächtigen wenig später im Keller einer Nachbarwohnung. Vor dem Haus fanden Polizisten einen Rucksack mit originalverpackten Kosmetik- und Elektronikartikeln, die aus weiteren Diebstählen stammen dürften.

Während der Fahndung nach dem flüchtigen Einbrecher entdeckten die Polizisten auf der Kölner Straße zudem ein eingeschlagenes Gaststättenfenster. Ob dies ebenfalls auf das Konto des Festgenommenen geht, bleibt zu klären. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell