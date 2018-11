Köln (ots) - Die Polizei Köln hat am Dienstagabend (20. November) in Köln-Mülheim einen psychisch auffälligen Mann (51) nach einer Messerattacke festgenommen. Nach ersten Aussagen soll er einen 25-Jährigen grundlos auf offener Straße durch einen Stich in den Bauch leicht verletzt haben. Polizisten stellten den 51-Jährigen in Tatortnähe vor einem Schnellrestaurant. Er wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Nach ersten Ermittlungen begegneten sich beide Männer um 18.30 Uhr auf der Tiefentalstraße. Auf Höhe der Sankt Antoniuskirche registrierte der junge Mann eine Armbewegung des 51-Jährigen, spürte einen Schmerz im Bauch und erkannte ein Messer in der Hand des Fremden. Während der Angreifer weiterging, informierte der verletzte junge Mann aus einer nahegelegenen Jugendeinrichtung Polizei und Rettungsdienst.

Polizisten stellten den 51-Jährigen aufgrund von Zeugenaussagen noch auf der Tiefentalstraße vor einem Schnellrestaurant und stellten bei ihm zwei Küchenmesser sowie ein großes Glas mit Muffins sicher. Dieses hatte er nach der Bedrohung von Gästen und Angestellten des Restaurants mitgenommen. (fs/de)

