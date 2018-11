POL-K: 181119-4-K Mutmaßliche jugendliche Autoknacker festgenommen

Köln (ots) - Am frühen Samstagmorgen (17. November) haben Polizeibeamte zwei vermutliche Autoknacker (14, 16) in Köln-Gremberghoven fest. Aufgefallen waren jungen Männer einem Polizisten, als sie gegen 3.35 Uhr auffällig in die geparkten Autos auf dem Pendlerparkplatz an der Gotlandstraße schauten. Als die Beamten die beiden kontrollierten, fanden sie in unmittelbarer Nähe einen aufgebrochenen Opel und passendes Aufbruchwerkzeug.

Gegen den hinreichend polizeilich bekannte 16-Jährige bestand ein Haftbefehl wegen nicht geleisteter Sozialstunden. Er sitzt jetzt im Dauerarrest. Den 14-Jährigen übergaben die Polizisten auf der Wache an seine Erziehungsberechtigten. Da es auf dem Parkplatz in jüngerer Vergangenheit vermehrt zu Autoaufbrüchen gekommen ist, prüft das Kriminalkommissariat 74 der Polizei Köln ob Tatzusammenhänge bestehen. (js)

