POL-K: 181119-2-K/RBK/BAB Unfallflucht auf der Autobahn - Kleinkind schwer verletzt

Köln (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein Mercedes am Samstagnachmittag (17. November) einen schweren Auffahrunfall auf der BAB 1 in Höhe der Anschlussstelle Wermelskirchen verursacht. Bilanz: ein schwerverletzter Junge (1), ein leichtverletzter BMW-Fahrer (29) und drei beschädigte Autos.

Gegen 14.10 Uhr fuhr der flüchtige silberfarbene Mercedes aus bisher unbekannten Gründen auf dem Seitenstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken. "Dann ist er urplötzlich auf den Fahrstreifen gefahren. Ich musste heftig abbremsen, um nicht in den rein zu fahren", gab der 29-Jährige BMW-Fahrer bei der Unfallaufnahme an. Zwei nachfolgende Autofahrer (m 40, w 68) schafften es nicht mehr zu bremsen und fuhren auf den BMW auf. Hierbei wurde der kleine Junge als Beifahrer des 40-Jährigen schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Bei dem silbernen Mercedes soll es sich nach Aussage des BMW-Fahrers um ein älteres Modell der E-Klasse handeln. Geistesgegenwärtig notierte er sich das Kennzeichen des Flüchtigen aus Wanne-Eickel (WAN). Polizisten verständigten daraufhin ihre Kollegen der Polizei Bochum. Diese schickten ein Streifenteam zur Halteranschrift des Mercedes.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

