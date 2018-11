POL-K: 181118-1-K Dieb und Randalierer leisten massiven Widersand bei Festnahmen - zwei Polizisten verletzt

Köln (ots) - In der Nacht zu Samstag (17. November) haben Polizisten in Köln-Altstadt-Nord einen Taschendieb (17) und einen Randalierer (30) unter erheblichem Widerstand vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme des 17-jährigen Diebs auf der Gürzenichstraße verletzte der Tatverdächtige eine Polizistin (27) mit einer 'Kopfnuss' an der Unterlippe. Knapp eine halbe Stunde später zog sich ein Beamter (33) durch massiven Widerstand des 30-jährigen Randalierers auf dem Friesenwall eine Verletzung am Fuß zu und war anschließend nicht mehr dienstfähig.

Gegen 1.20 Uhr rief ein 26-jähriger Tourist die Polizei - er war in einer Bar auf 'Unter Käster' bestohlen worden. Gemeinsam mit weiteren Gästen war es dem Mann aus Neuenbürg zunächst gelungen den Dieb festzuhalten. Als das Streifenteam eintraf, gelang es dem wegen Eigentumsdelikten mehrfach auffällig gewordenen 17-Jährigen sich zu befreien und zu fliehen. Er versuchte gerade sich auf der Gürzenichstraße unter einem Auto zu verstecken, als ihn ein weiteres Streifenteam entdeckte und ihn gemeinsam mit den zuerst alarmierten Kollegen unter massivem Widerstand vorläufig festnahm. Der Jugendliche schlug und trat um sich, beleidigte und bespuckte die Polizisten und verletzte dabei die Polizistin (27) im Gesicht.

Nur etwa eine halbe Stunde später hielten Beamte einer Einsatzhundertschaft, die im Rahmen der 'Ordnungspartnerschaft Ringe' eingesetzt waren, einen 30-jährigen Randalierer vor einer Diskothek auf dem Friesenwall bis zum Eintreffen eines für den Transport zum Polizeigewahrsam hinzugerufenen Streifenwagens fest. Der wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannte Mann sperrte sich mit aller Kraft gegen die Griffe der Beamten, so dass sich einer der Polizisten (33) eine Verletzung am Fuß zuzog. (as)

