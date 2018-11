POL-K: 181116-2-K Nachruf auf ehemaligen Kölner Kripochef

Köln (ots) - Der ehemalige Kölner Kripochef Armin Mätzler ist am 8. November im Alter von 88 Jahren gestorben. Der gebürtige Dresdener leitete die Kölner Kriminalpolizei von 1985 bis 1990. Als Kölner Einsatzleiter beim Gladbecker Geiseldrama erlebte Mätzler seinen wohl schwierigsten Einsatz, der ihn auch nach seiner Pensionierung noch lange Zeit beschäftigte. "Armin Mätzler hat sich nicht nur für die Kölner Kriminalpolizei verdient gemacht. Er hat bei Todesermittlungen Maßstäbe gesetzt", sagte Polizeipräsident Uwe Jacob heute in Köln.

Armin Mätzler wurde am 20. Januar 1930 in Dresden geboren und trat 1952 in den Polizeidienst ein. 1959 wechselte er aus dem Streifen- und Postendienst zur Kriminalpolizei, in der er zunächst als Sachbearbeiter für Todesermittlungen arbeitete. 1968 übernahm er als einer der jüngsten Beamten im gehobenen Dienst die Leitung dieser Dienststelle.

Nach der Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst arbeitete Armin Mätzler für ein Jahr im LKA Düsseldorf. 1976 kehrte er zunächst als Dienststellenleiter und später als Gruppenleiter zu den "Todesermittlungen" zurück. Als Experte für Todesermittlungsverfahren mit Lehrauftrag an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW in Duisburg und Wuppertal hat Armin Mätzler diverse Lehrbücher für Todesermittlungen geschrieben. (de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell