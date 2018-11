POL-K: 181116-3-K Polizei Dortmund fahndet nach Betrüger - Fahndungsbild

Köln (ots) - Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Dortmund nach einem noch nicht identifizierten Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwoch (20. Juni) einem Angestellten einer Dortmunder Bank einen gefälschten Ausweis vorgelegt zu haben. Der aufmerksame Bankkaufmann erkannte die Situation und zahlte dem Gesuchten kein Bargeld aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Täter Bezugspunkte zur Stadtregion Köln haben.

Die Kripo Dortmund fragt:

Wer kennt den auf den Fahndungsbildern gezeigten Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache des PP Dortmund unter der Telefonnummer 0231-132-7441 (he)

Die Fahndungsbilder sind unter dem folgenden Link einsehbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4117858

Hier die Pressemitteilung der Polizei Dortmund:

Die Dortmunder Polizei sucht aktuell mit Lichtbildern nach einem Mann. Dieser soll versucht haben, am 20. Juni 2018 in einer Dortmunder Bankfiliale mit einem gefälschten Ausweis Geld von einem fremden Konto abzuheben. Der Versuch scheiterte, da der dortigen Mitarbeiterin die Fälschung auffiel. Die Originaldokumente hatte ein 43-jähriger Kölner rund sechs Monate vor der Tat in Köln verloren. Zeugen, die Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

