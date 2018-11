POL-K: 181116-1-K Im Gegenverkehr mit Linienbus kollidiert - Autofahrerin (53) schwer verletzt

Köln (ots) - Am Donnerstagabend (15. November) ist eine Autofahrerin (53) in Köln-Mülheim auf der Markgrafenstraße mit einem Linienbus (Fahrer, m 45) im Gegenverkehr kollidiert. Durch die Wucht des Zusammenstoßes war die 53-Jährige in ihrem Kleinwagen eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten die bewusstlose Mercedes-Fahrerin und brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er war zum Unfallzeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs.

Die Kölnerin war gegen 20.10 Uhr auf der Markgrafenstraße in Richtung der Berliner Straße unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr fuhr und dort frontal mit dem Bus kollidierte. Die Polizisten fanden später in der A-Klasse mehrere offene Dosen alkoholhaltiger Getränke und ließen zur Feststellung eines mutmaßlichen Alkoholkonsums im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (as)

