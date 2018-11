POL-K: 181114-1-K Verfolgungsfahrt in der Innenstadt - Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Köln (ots) - Am Dienstagnachmittag (13. November) hat die Polizei Köln einen Tatverdächtigen (49), nach einer Verfolgungsfahrt gestellt. Der 49-Jährige war zu schnell unterwegs, missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und eine Rotlicht zeigende Ampel. Bei seiner waghalsigen Flucht gefährdete er mehrere Erwachsene und Kinder.

Gegen 15.30 Uhr "blitzten" Polizeibeamte den zu schnellen Kölner auf dem Theodor-Heuss-Ring. Trotz deutlicher Anhaltezeichen durch die Polizei hielt der Verkehrssünder nicht an. Er beschleunigte stattdessen seinen VW und fuhr auf einen Polizisten (40) zu. Dieser brachte sich durch einen schnellen Schritt zur Seite in Sicherheit. Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete der Verkehrsrowdy dann in Richtung Thürmchenswall. Dem beherzten Einschreiten von Passanten ist es zu verdanken, dass bei dem gefährlichen Fahrmanöver niemand verletzt wurde. Sie hielten Kinder zurück, die gerade bei Grünlicht die Straße überqueren wollten als der 49-Jährige die rote Ampel ignorierte. An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ufer Ecke Dagobertstraße stellte die Polizei den Flüchtigen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (js)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell