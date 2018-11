POL-K: 181113-4-K/DU Pressemeldung der Polizei Duisburg: Schubverband fährt sich fest - Folgemeldung: Schubverband wieder frei

Foto PP Duisburg Bild-Infos Download

Köln (ots) - 9:56 Uhr: Gestern Abend hat sich kurz vor Mitternacht (12. November, 23:45 Uhr) auf der Deutzer Platte (Höhe Schokoladenmuseum, Rhein-Kilometer 687,5) ein Schubverband festgefahren. Das Tankmotorschiff und der Tankschubleichter, die unter deutsche Flagge unterwegs sind, waren mit 1200 Tonnen Diesel an Bord auf dem Rhein in der Bergfahrt in Richtung Bonn unterwegs. Niemand an Bord verletzte sich, weder Leichter noch Schiff sind beschädigt, so dass keine Gefahr der Wasserverunreinigung besteht. Erste Versuche, aus eigener Kraft wieder freizukommen, scheiterten in der Nacht. Nach ersten Untersuchungen am Morgen wurde der Schubverband gelöst. Mithilfe des Turnschiffs Avalon wird zurzeit das Motorschiff befreit. Der Leichter ist schon frei und konnte selbstständig an der Mauer anlegen. Für die Dauer der Arbeiten wird der Schiffsverkehr in beiden Richtungen gesperrt.

14.11 Uhr: Der Schubverband, der sich gestern kurz vor Mitternacht auf der Deutzer Platte festgefahren hatte, ist seit heute Vormittag um 10:50 Uhr wieder frei. Der Schiffsverkehr war für die Dauer von gut zwei Stunden gesperrt. Insgesamt mussten elf Schiffe anhalten: fünf, die zu Tal (Richtung Düsseldorf) und sechs, die zu Berg (in Richtung Bonn) unterwegs waren.

