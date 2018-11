POL-K: 181113-3-K Tödlicher Verkehrsunfall in der Kölner Innenstadt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am frühen Montagabend (12. November) ist nach einem Verkehrsunfall in der Kölner Innenstadt ein Mann (69) ums Leben gekommen. Die Unfallermittler prüfen, ob ein internistischer Notfall unfallursächlich war.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 69-Jährige Fahrer mit seinem Jaguar auf dem Holzmarkt in südliche Richtung. In Höhe der Auffahrt zur Severinsbrücke (Mechtildisstraße) stieß er um 16.30 Uhr mit seinem Auto gegen den Schildermast einer Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf rammte er ein anderes Fahrzeug, ehe er an einem Ampelmast zum Stillstand kam. Hinzugerufene Rettungskräfte stellten noch an der Unfallstelle den Tod des Mannes fest. Eine beteiligte Autofahrerin (30) wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt, deren Fahrer blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr rund um den Holzmarkt. Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahme-Teams der Polizei Köln sicherten Spuren. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell