POL-K: 181112-1-K Fluchtfahrzeug nach Raubüberfall auf Geldtransporter in Brand gesetzt - Der Fall aus Godorf bei Aktenzeichen XY

Am kommenden Mittwochabend (14. November) wird der Leiter der Ermittlungsgruppe "Pansarbil" Kriminalhauptkommissar Winfried Voß in der ZDF-Sendung Aktenzeichen "XY" ab 20.15 Uhr die Ermittlungen zum bislang ungeklärten Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Köln-Godorf vorstellen. Die Gesuchten hatten im März 2018 den 60-jährigen Fahrer des Geldtransporters mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt. Wenig später meldeten Zeugen einen brennenden BMW auf einem nahegelegenen Feld - es war das Fluchtfahrzeug.

Die Ermittlungsgruppe "Pansarbil" sucht seitdem nach den unbekannten Räubern und wendet sich in Aktenzeichen XY an die Bevölkerung. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro ausgesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder der per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 14 der Polizei Köln zu melden. (as)

