POL-K: 181111-3-LEV Tankstelle überfallen - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Freitagabend (9. November) haben zwei Männer eine Tankstelle in Leverkusen-Hitdorf überfallen. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zu einem Kiosküberfall rund eine halbe Stunde später in Quettingen (siehe Pressemeldung: 181111-2-LEV Raub auf Kioskangestellten - Zeugensuche).

Um 18.45 Uhr stürmten zwei Maskierte in den Verkaufsbereich der Tankstelle auf der Hitdorfer Straße. Während einer der beiden den Kassierer(45) mit einer silberfarbenen Waffe bedrohte, warf der Komplize eine schwarze Tasche hinter den Tresen und rief "Geld her".

Als sich die Herausgabe des Geldes verzögerte, traten die Räuber die Flucht an. Der 45-Jährige folgte noch über eine kurze Strecke auf der Hitdorfer Straße in Richtung Rheindorf. Dort verlor er die Flüchtigen aus den Augen. In weiterer Entfernung erkannte er das Aufblinken der Rückleuchten eines Pkw.

Der Räuber mit der Waffe wird auf ein Alter von 20 und 30 Jahren und zirka 175 Zentimeter Körpergröße geschätzt. Zur Tatzeit trug der schlanke Mann schwarze Oberbekleidung und hatte sein Gesicht mit einer Kapuze und einem Schal verdeckt.

Sein etwa gleichaltriger Komplize ist ein wenig kleiner und war mit grauer Oberbekleidung bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per mail (poststelle.koeln@polizei.nrw.de) an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (kk)

