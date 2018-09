POL-K: 180911-6-K Autoknacker auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen (52) hat die Polizei Köln am frühen Dienstagmorgen (11.September) in der Innenstadt einen bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallenen Mann (36) vorläufig festgenommen. Die Ermittler prüfen derzeit, ob er noch heute dem Haftrichter vorgeführt wird. Dem Täter wird vorgeworfen gegen 6.45 Uhr die Seitenscheibe eines Ford in der Moselstraße eingeschlagen und eine Kühlbox sowie einen Rucksack aus dem Auto entwendet zu haben. Der 52-Jährige hatte in seiner Wohnung ein klirrendes Geräusch gehört und war auf seinen Balkon gegangen. "Ich erkannte einen Mann, der mit dem gesamten Oberkörper in den Fiesta gebeugt war und darin herumkramte", erklärte der Aufmerksame später bei der Anzeigenaufnahme. Geistesgegenwärtig prägte sich der Anwohner die Beschreibung des Verdächtigen ein, griff zum Telefon und alarmierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Dieb - der gerade seine Beute wegschleppte - noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes fest. An seinen Schuhen und seiner Jacke befanden sich noch Glassplitter. In seiner Hosentasche fanden die Uniformierten einen angespitzten Schraubendreher, den er offenbar als Aufbruchswerkzeug genutzt hatte. (js)

