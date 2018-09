POL-K: 180911-5-K Polizei fahndet mit Fotos nach Einbrecher

Köln (ots) - Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem derzeit noch nicht identifizierten Einbrecher. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht zu Freitag (6. April) in eine Spielhalle in der Kölner Innenstadt eingebrochen zu sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte der Täter zwischen 1 Uhr und 6 Uhr eine Glasscheibe der Eingangstür zu dem in der Hohestraße gelegenen Spielcasino heraus. Durch die entstandene Lücke kletterte er nach aktuellem Sachstand in die Geschäftsräume und machte sich an mehreren Spielautomaten zu schaffen. Aus den Geräten erbeutete er Münzgeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Mit seiner Beute flüchtete er aus der Spielothek und entkam unerkannt.

Die Kriminalpolizei Köln fragt: Wer kennt den auf den Fahndungsbildern gezeigten Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

