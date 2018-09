POL-K: 180908-1-K Neue Vertreterin für Polizeipräsident Uwe Jacob

Portrait Frau Brauns Bild-Infos Download

Köln (ots) - Volljuristin wechselt von Aachen nach Köln

Miriam Brauns ist neue "allgemeine Vertreterin" des Kölner Polizeipräsidenten Uwe Jacob. Die 47-jährige Volljuristin übernimmt die Direktion "Zentrale Aufgaben" von Dr. Manuel Kamp, der kürzlich zur Bezirksregierung Düsseldorf gewechselt ist. Brauns war zuletzt Vertreterin des Aachener Polizeipräsidenten.

Die Leitende Regierungsdirektorin kennt die Behörde bestens und ist durch die nach ihrem Jurastudium abgeschlossene Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst gut vorbereitet für die neue Aufgabe. Vor ihrem Wechsel in das Innenministerium Nordrhein-Westfalen im Jahr 2012 war sie Dezernentin im Leitungsstab und leitete von 2008 bis 2009 die Pressestelle der Polizei Köln.

Die gebürtige Kölnerin ist in Pulheim aufgewachsen lebt mit ihrer Familie im Kölner Süden. Zu ihrem Amtsantritt am 3. September sagte Brauns: "Köln ist eine Herausforderung! Ich habe großen Respekt vor meinen Aufgaben in der größten Polizeibehörde des Landes. Seit meinem Weggang im Jahr 2012 hat sich viel in der Stadt aber auch bei der Polizei verändert. Ich werde die Stadt Köln und unsere Polizeibehörde sicher wieder an der einen oder anderen Stelle neu kennenlernen." (de)

