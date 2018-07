POL-K: 180709-2-K Gestohlener Audi zum Kauf angeboten - drei Festnahmen

Köln (ots) - Beamte einer Spezialeinheit haben am vergangenen Samstag (7. Juli) eine Frau (27) und zwei Männer (32, 34) in Köln-Stammheim festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, einen gestohlenen Audi A6 zum Kauf angeboten zu haben.

Nach einem Einbruch in ein Reihenhaus und dem Diebstahl des Audis Mitte April in Köln-Lindenthal, entdeckten Kriminalbeamte den hochwertigen Wagen auf einer Verkaufsplattform im Internet. Umgehend setzten Ermittler einen Scheinkäufer auf das Inserat an und vereinbarten ein Treffen. Die 27-Jährige erschien mit dem Audi und einer gefälschten Zulassungsbescheinigung am Treffpunkt. Während des Verkaufsgesprächs nahm eine zivile Spezialeinheit die Frau fest. Zwei Männer, die sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten und den Verlauf des Geschäfts beobachtet hatten, nahmen die Beamten ebenfalls fest. An dem Audi waren zudem gefälschte Kennzeichen angebracht.

Ob die drei Festgenommenen für den "Homejacking-Fall" in Frage kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Männer sind einschlägig polizeibekannt. (bk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell