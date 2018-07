POL-K: 180708-3-K Raubüberfall in Parkanlage - Täter festgenommen

Köln (ots) - 21-Jähriger als Intensivtäter polizeibekannt

Nach einem Raubüberfall in der Kölner Innenstadt hat die Polizei in der Nacht auf Samstag (6./7. Juli) zwei Tatverdächtige (18, 21) festgenommen.

Kurz vor 3 Uhr hielt sich ein Kölner (22) mit seiner Begleitung (20) im Pantaleonspark am Rothgerberbach auf, als zwei ihnen Unbekannte sie ansprachen. Plötzlich schlug einer der jungen Männer dem 22-Jährigen sein Essen aus der Hand und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Eingeschüchtert händigte das Opfer Kleingeld aus seiner Geldbörse aus. Anschließend flüchteten die Täter.

Bei der Fahndung trafen Polizeibeamte die Tatverdächtigen in Tatortnähe an und nahmen sie fest. Der 21-Jährige ist bereits als Intensivtäter hinlänglich in Erscheinung getreten. Beide werden sich in einem Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung verantworten müssen. (lf)

