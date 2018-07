POL-K: 180708-2-K Aufmerksamer Zeuge verständigt Polizei - Einbrecher festgenommen

Köln (ots) - Polizeibekannter in Tatortnähe gestellt

Auf frischer Tat hat die Polizei am gestrigen Nachmittag (7. Juli) im Kölner Stadtteil Ossendorf einen Einbrecher (62) festgenommen. Der 62-Jährige hatte versucht, in ein Fachgeschäft für Baumaschinen einzubrechen.

Gegen 15.45 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge (32) das Klirren einer Fensterscheibe an den Geschäft in der Köhlstraße und kurz danach das Ertönen des Signaltons einer Alarmanlage. Danach sah er einen Mann mit einem Brecheisen in der Hand über einen anliegenden Parkplatz flüchten. Der 32-Jährige machte ein Foto des Verdächtigen und verständigte die Polizei.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung nahm eine Streifenwagenbesatzung den mutmaßlichen Einbrecher noch in Tatortnähe fest. Bei der Absuche der Tatörtlichkeit fanden die Beamten neben dem Brecheisen noch weiteres Einbruchswerkzeug.

Der Festgenommene muss sich nun in einem weiteren Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahls verantworten. (lf)

