POL-K: 180706-2-LEV Mutmaßlicher Golf-Fahrer flüchtet vom Unfallort - Schülerin verletzt - Zeugensuche

Köln (ots) - Bereits am frühen Dienstagabend (3. Juli) ist eine junge Leverkusenerin (15) am Bahnhof Opladen von einem bislang unbekannten Fahrer eines "schwarzen VW Golf 1" angefahren worden. Nachdem der eine Sonnenbrille tragende Verursacher kurz anhielt, habe er sich jedoch von dem Fußgängerüberweg entfernt, gab die Verletzte später gegenüber der Polizei zu Protokoll.

Gegen 18 Uhr sei sie vom Bahnhof kommend angesichts der grünen Fußgängerampel Höhe Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Busbahnhof Opladen gegangen. "Plötzlich kam von rechts ein Auto. Infolge der Kollision schlug ich mit dem Kopf auf dem Boden auf", so die Jugendliche weiter. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen musste sie stationär in einer Klinik aufgenommen werden.

Den "ein T-Shirt tragenden, offenbar deutschen" Autofahrer beschrieb die Geschädigte als "circa 20-30-jährig, dunkelhaarig und dünn".

Das ermittelnde Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des Beschriebenen machen können, dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

