POL-K: 180706-1-K An Wohnungstür Goldkette vom Hals gerissen - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Donnerstagmittag (5. Juli) hat ein Mann in Köln-Nippes einer Seniorin (69) an ihrer Wohnungstür ihre Goldkette vom Hals gerissen. Mit der Beute flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Auf ihre Krücken gestützt, ging die 69-Jähre nach einem Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter auf der Neusser Straße über die Kuenstraße nach Hause. Gegen 12.15 Uhr erreichte sie zeitgleich mit einer noch unbekannten Briefträgerin das Mehrfamilienhaus in der Niehler Straße. Beim Öffnen der Wohnungstür entriss der Unbekannte der Dame ihre Halskette und rannte weg. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 bitten insbesondere die Brieträgerin, sich bei der Polizei zu melden.

Der Angreifer ist etwa 1,65 Meter, circa 30 bis 40 Jahre und hat dunkles Haar. Er trug eine helle Mütze und ein gelbes T-Shirt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Seniorin auf dem Weg nach Hause gesehen? Wem ist der Unbekannte vor oder nach dem Angriff aufgefallen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bk)

