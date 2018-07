POL-K: 180705-1-K Lastwagen auf A3 umgekippt - Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Köln (ots) - Umgekippter Lkw blockiert derzeit drei Fahrspuren - Sperrung voraussichtlich noch bis 13 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 ist heute Morgen (5. Juli) ein Lastwagen auf die Seite gekippt. Der Fahrer (60) des Gespanns wurde leicht verletzt. Der Lastwagen blockiert derzeit drei Fahrstreifen. Dadurch kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte leiten den auflaufenden Verkehr ab.

Nach derzeitigem Sachstand war der 60-Jährige mit seinem Gespann auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Nach vorläufiger Auswertung der Spurenlage kollidierte der Lastwagen gegen 5.25 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Lohmar-Nord in einem Baustellenbereich mit einer Betonschrammwand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 40-Tonner angehoben und stürzte auf die Seite.

Der Lkw ist mit einem ungefährlichen Kunststoffgranulat beladen. Bei dem Unfall wurde der Tank des Lastwagens beschädigt. Feuerwehrleute pumpten den Kraftstoff ab und verstreuten Bindemittel. Die Zugmaschine und der Anhänger müssen nach Einschätzung der Einsatzkräfte aufwendig per Kran geborgen und dann mittels eines Tiefladers abtransportiert werden. Die Bergung der Fahrzeuge wird voraussichtlich noch bis 13 Uhr andauern.

Zu Übungszwecken bauten Feuerwehrleute eine aufblasbare Sichtschutzwand auf. Fragen sind an die Feuerwehr zu richten.

Polizisten und Kräfte der Autobahnmeisterei leiten den auflaufenden Verkehr an der Anschlussstelle Rösrath ab. Die Unfallaufnahme dauert noch an. (he)

