POL-K: 180504-4-LEV/GL/RS Fahndung nach Tankbetrügern - Fotos

8 weitere Medieninhalte

Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet mit Fotos aus Überwachungskameras verschiedener Tankstellen nach zwei bislang unbekannten Betrügern. Mindestens siebenmal hat das Duo im Februar und März dieses Jahres einen schwarzen Chrysler Voyager betankt, ohne zu bezahlen. Den Van hatten die Unbekannten mit zuvor gestohlenen Leverkusener Autokennzeichen versehen.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch (31. Januar) hatten Unbekannte ein Pkw-Kennzeichen an der Altenberger Straße in Leverkusen gestohlen. Am Samstagmittag (10. Februar) wurde dann der mit diesen Kennzeichen verfremdete schwarze Voyager in Remscheid betankt. Weitere Taten begingen die Betrüger anschließend an Tankstellen und Rasthöfen in Leverkusen sowie den rheinisch-bergischen Gemeinden Wermelskirchen und Burscheid.

Mehrfach wurde das verdächtige Duo von Überwachungskameras aufgenommen. Das wegen Diebstahls und Betrugs gegen die Männer ermittelnde Kölner Kriminalkommissariat 74 bittet Zeugen dringend um Hinweise zu den Abgebildeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell