POL-K: 180504-3-K Zeugen verfolgen und stellen Handtaschenräuber - Festgenommener räumt weiteren Überfall ein

Köln (ots) - Dank aufmerksamer und engagierter Zeugen (17, 25) hat die Polizei Köln am Donnerstag (3. Mai) einen jugendlichen Straftäter (16) im Kölner Stadtteil Flittard festgenommen. Dem Schüler wird vorgeworfen, kurz zuvor einer Radfahrerin (55) die Handtasche gestohlen zu haben.

Die Kölnerin war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Reichenbachstraße unterwegs. In ihrem Fahrradkorb befand sich ihre Handtasche. Die 55-Jährige fuhr an dem auf dem Gehweg stehenden Jugendlichen vorbei. Kurz danach hörte sie ein "Hey!" und hielt an. Unvermittelt riss daraufhin der Schüler die Handtasche aus dem Korb. Mit seiner Beute flüchtete der Jugendliche über eine Wiese.

Ein Rollerfahrer (17) und ein Anwohner (25) hatten den Überfall jedoch bemerkt - und schritten geistesgegenwärtig ein. Der 17-Jährige stieg von seinem Motorroller, der 25-Jährige sprang von seinem Erdgeschoss-Balkon. Gemeinsam sprinteten sie hinter dem Flüchtigen her. Nachdem sie den Jugendlichen zunächst aus den Augen verloren hatten, kehrten die Verfolger zum Tatort zurück, um gemeinsam auf dem Roller ihre "Fahndung" fortzusetzen. In einem nahegelegenen Gleisbett erblickten sie den Jugendlichen erneut. Der 25-jährige Sozius stieg ab und verfolgte den Verdächtigen zu Fuß, während der Rollerfahrer seine "Streife" auf den Schlosspark ausweitete. Dort griff sich der 17-Jährige kurze Zeit später den Jugendlichen. Mit dem Roller fuhr er den "Eingefangenen" zurück zum Tatort und übergab ihn an Polizisten - Festnahme.

Der Festgenommene händigte der Überfallenen das erbeutete Handy aus. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten Bargeld sicher. Der polizeibekannte 16-Jährige führte die Polizisten zu der während seiner Flucht weggeworfenen Handtasche. Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung des Schülers nach weiterer Beute, wurden jedoch nicht fündig.

Noch bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort erkannte eine Polizeibeamtin einen möglichen Zusammenhang zu einem Handtaschenraub aus letzter Woche: Am Donnerstagmittag (26. April) hatte ein bislang Unbekannter in der Ricarda-Huch-Straße eine Seniorin (65) von ihrem Fahrrad gestoßen und ihre Handtasche geraubt. Mit diesem Überfall konfrontiert, räumte der 16-Jährige ein, auch diesen verübt zu haben.

Die Polizei Köln warnt dringend davor, Wertsachen ungesichert in Fahrradkörben zu verstauen. (bk)

