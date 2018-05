POL-K: 180504-2-K Rucksack mit Bargeld in der Innenstadt geraubt - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Freitagvormittag (4. Mai) haben zwei Unbekannte einen Kölner (30) in der Innenstadt zu Boden gestoßen und seinen Rucksack mit Bargeld geraubt. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen der Tat.

Der 30-Jährige holte gegen 10.15 Uhr Bargeld von einer Bank am Neumarkt. Er verstaute das Geld in seinem Rucksack und verließ das Gebäude. In der Zeppelinstraße griffen die Unbekannten den Kölner an, stießen ihn zu Boden und entrissen ihm seinen blauen Rucksack. Mit der Beute flüchteten die Angreifer zu Fuß. Der Überfallene nahm zunächst die Verfolgung auf, verlor die Männer aber aus den Augen.

Bei den Räubern handelt es sich laut Zeugenaussage um etwa 20 Jahre alte Schwarze. Sie haben kurze schwarze, gelockte Haare und sind zirka 1,80 Meter groß. Einer von ihnen trug ein Jeanshemd und eine Bluejeans. Sein Komplize eine schwarze Strickjacke und eine schwarze Jeans.

Das Kriminalkommissariat 14 sucht dringend Zeugen und fragt: Wer hat den Überfall in der Zeppelinstraße beobachtet? Wem sind die Räuber vor dem Überfall im Bereich des Neumarkts aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zum Fluchtweg machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bk)

