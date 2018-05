POL-K: 180503-6-K Präsenzkräfte nehmen Dealer vorläufig fest

Köln (ots) - Rund 250 Ecstasy-Tabletten aus dem Verkehr gezogen

Präsenzkräfte der Polizei haben am Mittwochabend (2. Mai) einen bereits polizeibekannten Kölner (22) im Stadtteil Deutz vorläufig festgenommen. Der 22-Jährige hatte rund 250 Ecstasy-Tabletten bei sich.

Gegen 19 Uhr bestreiften Polizisten das Kennedy-Ufer. Auf einer Steintreppe, die zum Rheinufer führt, saßen mehrere junge Männer. Den Beamten stach sofort ein Zipp-Tütchen mit Marihuana ins Auge, welches vor der Gruppe auf dem Boden lag. Bei der folgenden Personenkontrolle fanden die Uniformierten im Rucksack des Kölners die hohe Anzahl der verbotenen Pillen - Festnahme!

In seiner Vernehmung räumte der Beschuldigte ein, dass er das Ecstasy verkaufen wollte. Der Polizeibekannte muss sich jetzt in einem Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an. (he)

