POL-K: 180503-5-K Student greift Polizisten an - drei Leichtverletzte - Cannabispflanzen gefunden

Köln (ots) - Widerständler in Gewahrsam genommen

Ein Student (28) hat am Mittwochvormittag (2. Mai) durch einen handfesten Streit mit seiner Bekannten (26) im Kölner Stadtteil Sülz für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der bereits polizeibekannte 28-Jährige griff im Hausflur die hinzugerufenen Polizisten an und verletzte drei Beamte leicht - Ingewahrsamnahme. In der Wohnung des 28-Jährigen beschlagnahmten die Einsatzkräfte zwei "Grow-Zelte" und mehrere Cannabispflanzen.

Eine Anwohnerin der Rankestraße meldete der Polizei gegen 10.30 Uhr lautes Geschrei aus einer Nachbarswohnung. Als Polizisten wenig später eintrafen und die streitenden Parteien trennten, griff der 28-Jährige die Beamten mit Schlägen an. Zu viert gelang es den Polizisten, den Studenten zu überwältigen. In Küche und Wohnzimmer der Zweizimmerwohnung entdeckten die Uniformierten zwei professionelle Drogenplantagen mit Lüftung und Lampen. Zudem fanden die Polizisten speziellen Dünger, Cannabissamen sowie bereits verpacktes Cannabis.

Die Beamten beschlagnahmten die aufgefundenen Gewächszelte sowie die Pflanzen. Ein Diensthundeführer mit dem Hund "Odin" durchsuchte abschließend die Wohnung nach weiteren Betäubungsmitteln. Der Vierbeiner erschnüffelte allerdings keine weiteren illegalen Substanzen. (bk)

