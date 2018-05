POL-K: 180503-4-K Nach Kneipenbesuch niedergeschlagen und beraubt - Fahndungsfoto

Köln (ots) - Zeugensuche

Mit einem Lichtbild fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Räuber. Der Unbekannte steht in dringendem Verdacht, Anfang Dezember 2017 im Kölner Stadtteil Mülheim gemeinsam mit einem inzwischen identifizierten Mittäter (17) einen Mann (45) niedergeschlagen und beraubt zu haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Abend des 3. Dezember traf sich das spätere Opfer mit zwei ihm flüchtig bekannten Männern in einer Gaststätte am Wiener Platz. Nachdem man dort gemeinsam einige Bier getrunken hatte, wechselte das Trio die Örtlichkeit und ging in Richtung Keupstraße.

Gegen 20 Uhr gingen die Männer an der Holweider Straße/Ecke Bergisch Gladbacher Straße über einen kleinen Pfad an einem Spielplatz vorbei. Plötzlich stießen die Täter den 45-Jährigen zu Boden. Als das Opfer fliehen wollte, versuchte ihn der 17-Jährige zu schlagen, während sein unbekannter Mittäter dem Mann die Geldbörse aus der Hosentasche zog. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Keupstraße.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (lf)

