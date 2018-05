POL-K: 180503-1-Lev Junges Mädchen von Kleinwagen erfasst - Krankenhaus

Köln (ots) - Am Mittwochnachmittag (2. Mai) hat eine Autofahrerin (43) in Leverkusen-Schlebusch ein Mädchen (11) erfasst. Die 11-Jährige prallte auf die Motorhaube und fiel vor dem Kleinwagen auf die Fahrbahn. Nach Zeugenaussagen war das Mädchen, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, hinter einem Linienbus über die Straße gerannt - unmittelbar vor das Auto der auf der anderen Straßenseite fahrenden Kölnerin. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen mit Gesichtsprellungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16.30 Uhr fuhr die 43-Jährige mit ihrem grauen Fiat auf der Mülheimer Straße in Richtung Köln. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Straßburger Straße rannte das kleine Mädchen plötzlich hinter einem in Gegenrichtung haltenden Linienbus vor den Fiat.

Für die Unfallaufnahme hielt die Polizei die Mülheimer Straße zwischen der Straßburger und der Saar Straße bis 18.30 Uhr gesperrt. (as)

