POL-K: 180502-3-K Trickdieb gibt sich gegenüber blindem Senior als "neuer Betreuer" aus

Köln (ots) - In einer Siedlung für betreutes Wohnen in Köln-Mülheim hat am Dienstagnachmittag (1. Mai) ein bislang unbekannter Trickdieb sein Unwesen getrieben. Um sich Zutritt in die Räumlichkeiten des erblindeten Geschädigten (72) zu erschleichen, behauptete der Mann, ein neuer Mitarbeiter des Pflegedienstes zu sein. Als eine echte Pflegerin (23) hinzukam, flüchtete der Mann mit der Geldbörse seines Opfers. Die 23-Jährige gab gegenüber den hinzugerufenen Polizisten eine detaillierte Täterbeschreibung ab. Die Kriminalpolizei Köln sucht Zeugen.

Gegen 15.40 Uhr hatte der circa 1,65 Meter große, 20-30-Jährige an der Wohnungstür des Rentners in der Stürmerstraße geklopft. Nachdem dieser öffnete, betrat der vorgebliche "neue Pfleger" die Wohnräume. Kurz danach traf die berechtigte 23-Jährige ein: "Als ich die Tür aufschloss, kam mir der Verdächtige aus der Wohnung entgegen. Ich stellte den mir Unbekannten zur Rede", so die Zeugin später. "Daraufhin behauptete er, Spenden für ein krebskrankes Kind sammeln zu wollen, und flüchtete dann."

Es stellte sich heraus, dass der Trickdieb die Geldbörse des Geschädigten aus der Wohnung entwendet hatte. "Der Mann hatte dunklere Haut und kurze schwarze, gewellte Haare sowie eine krumme Nase", gab die 23-Jährige weiterhin an. Der laut ihren Angaben fließend Deutsch sprechende Mann habe ein "gräuliches T-Shirt, eine dunkle Übergangsjacke und dunkle Jeans" getragen.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 55 bittet Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des beschriebenen Tatverdächtigen machen können, um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

