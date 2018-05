POL-K: 180502-1-K Hochwertiges Rennrad gestohlen - und auf eBay aufgefunden

Köln (ots) - "Ermittlungsgruppe Fahrrad" stellt Sportgerät sicher

Nachdem ihm im September 2017 in Köln-Niehl sein hochwertiges Rennrad gestohlen worden war, hat der Besitzer (38) sein Bike auf einer Auktionsplattform wiederentdeckt. Die neu eingerichtete "Ermittlungsgruppe Fahrrad" stellte das wertvolle Unikat später am Wohnort des Anbieters (36) in Langenfeld (Kreis Mettmann) sicher.

Der ehemalige Amateur-Radrennfahrer hatte die etwa 3.500 Euro teure Maßanfertigung mit Sonderlackierung nach Beendigung seiner Laufbahn als Geschenk von seinem Teamchef erhalten. Ende April 2018 entdeckte der Kölner dann sein Rennrad auf der Auktionsplattform eBay und nahm Kontakt mit der Polizei auf. Da der Bestohlene bereits in Verbindung mit dem Verkäufer stand, vereinbarte er ein Treffen für die Übergabe. Allerdings reagierte der Anbieter dann nicht mehr.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Köln erwirkte die seit Anfang April 2018 eingerichtete "Ermittlungsgruppe Fahrrad" einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Diese war von der Polizei Köln ins Leben gerufen worden, um dem Fahrraddiebstahl signifikant entgegen zu treten.

Mit Unterstützung der Kollegen der örtlichen Kriminalpolizei wurden am Freitag (27. April) Wohnung und Keller des Tatverdächtigen (36) in Langenfeld durchsucht - und das wertvolle Unikat aufgefunden. Am Montag (30. April) nahm der überglückliche Radrennfahrer sein Sportgerät wieder in Empfang.

Gegen den 36-Jährigen und einen Mittäter, der das Rennrad auf der Auktionsplattform eingestellt hatte, hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet. (lf)

