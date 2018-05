POL-K: 180430-4-K Bargeld und Kleidung aus Geschäft am Neumarkt gestohlen

Köln (ots) - Unbekannte haben zwischen Samstagabend (28. April) und Sonntagmorgen (29. April) Bargeld und eine große Menge an Bekleidung aus einem Geschäft in der Kölner Innenstadt gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen.

Eine Angestellte (29) bemerkte gegen 8.40 Uhr den Diebstahl aus dem Bekleidungsgeschäft am Neumarkt und informierte umgehend die Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Diebe über einen Lieferanteneingang in der Kronengasse in das Geschäft eindrangen. Anschließend durchsuchten sie die drei Etagen des Ladens und entwendeten Bargeld aus einem Tresor sowie Bekleidung unterschiedlicher Marken, unter anderem "G-Star". Aufgrund der Menge an Kleidung nutzten die Diebe zum Abtransport der Beute vermutlich einen Kleintransporter.

Die Tatzeit lässt sich von circa 20.15 Uhr bis 8.40 Uhr eingrenzen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Kronengasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet und kann hierzu weitere Angaben machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 71, Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (bk)

