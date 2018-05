POL-K: 180430-3-K Radfahrerin schwer gestürzt - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Freitagabend (27. April) ist eine Radfahrerin (73) in Köln-Weiden nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Rettungskräfte brachten die 73-Jährige mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Gegen 18.45 Uhr war die Velo-Fahrerin auf der Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Brauweiler Weg unterwegs gewesen. Laut Zeugenaussagen wollte die Kölnerin in Höhe der Fontanestraße von der Fahrbahn über einen abgesenkten Bordstein auf den Radweg fahren. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich schwer. Ein bislang unbekannter Ersthelfer versorgte die Gestürzte.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet den Ersthelfer und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

