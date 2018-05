POL-K: 180430-2-LEV Pkw erfasst Fußgänger auf Zebrastreifen

Köln (ots) - Am Sonntagvormittag (29. April) hat ein Citroen-Fahrer (68) in Leverkusener-Küppersteg einen Fußgänger (35) auf einem "Zebrastreifen" angefahren und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war eingesetzt.

Gegen 11 Uhr war der 68-Jährige mit seinem C1 von der Hardenberger Straße nach rechts auf die Küppersteger Straße abgebogen. Der Pkw erfasste den Fußgänger, als dieser die Küppersteger Straße in Richtung Süden überqueren wollte. (cs)

