POL-K: 180430-1-K Vier Wohnmobile von Firmengelände gestohlen

Köln (ots) - Zeugensuche

Von einem Firmengelände im Kölner Stadtteil Bocklemünd/Mengenich haben unbekannte Täter am Wochenende (28./29. April) vier Wohnmobile entwendet. Eines der gestohlenen Fahrzeuge wurde später auf der Bundesautobahn 46 aufgefunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Samstagnachmittag (28. April) und Sonntagmorgen (29. April) verschafften sich die Diebe Zugang zu dem nahe der Einmündung Venloer Straße/Garzweilerweg gelegenen Wohnmobilcenter, in dem sie einen Zaun aufschnitten. Anschließend fuhren sie die Fahrzeuge vom Gelände und flüchteten in unbekannte Richtung.

Bei den gestohlenen Wohnmobilen handelt es sich um zwei nicht zugelassene Neufahrzeuge der Hersteller "Free Living V 65 GE" und "Sun Living Lido M 50 SL" sowie ein Neufahrzeug der Marke "Fiat Challenger V" mit dem Kennzeichen BN-RV 130. Das ebenfalls nicht zugelassene, gebrauchte Fahrzeug vom Typ "Fiat Challenger" wurde am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Bundesautobahn 46 bei Wuppertal verlassen aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr bis Sonntag, 7 Uhr an oder auf dem Gelände des Wohnmobilcenters verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der drei weißen Wohnmobile machen können, sich mit dem Kriminalkommissariat 73 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (lf)

