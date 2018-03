POL-K: 180302-2-K Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn

Köln (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (2. März) auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Oberhausen ist der Fahrer (51) eines Sattelzuges schwer verletzt worden. Zurzeit läuft der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor der 51-Jährige gegen 7.50 Uhr vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zwischen den Anschlussstellen Mülheim und Leverkusen-Zentrum touchierte das Gespann die linke Betonschrammwand. Von dort abgewiesen querte der 40-Tonner die Fahrstreifen. Der Lkw kam rechts in der Böschung zum Stehen.

Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Verkehrsbeeinträchtigungen werden voraussichtlich noch bis in den frühen Nachmittag andauern. (st)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell