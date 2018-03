POL-K: 180302-1-K 82-Jähriger aus Köln-Porz/Ensen vermisst - Fahndungsrücknahme

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 3 vom 1. März 2018

Der seit Mittwochnachmittag (28. Februar) vermisste Herr Adolf S. ist angetroffen worden. Einer Zeugin war am Donnerstagabend (1. März) ein Auto aufgrund der unsicheren Fahrweise aufgefallen. Sie wählte den Notruf. Polizisten stoppten den Pkw auf der Bundesautobahn 1 in Höhe Wermelskirchen. Am Steuer saß der desorientierte 82-Jährige. Die Beamten übergaben den Senior in die Obhut eines Angehörigen. (st)

