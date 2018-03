POL-K: 180301-2-LEV Raubüberfall auf Geldboten - Zeugensuche

Köln (ots) - 56-Jähriger leicht verletzt

Nach einem Raubüberfall auf einen Geldboten (56) im Leverkusener Stadtteil Wiesdorf fahndet die Polizei nach zwei flüchtigen Tätern. Dabei hatten Unbekannte am frühen Morgen (1. März) eine Tasche mit Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 5.20 Uhr wollte der 56-Jährige die Einnahmen aus Geldspielautomaten eines Hotels in der Straße "Am Büchelter Hof" zu seinem Transporter bringen. Als er neben der Beifahrertür des Fahrzeugs stand, kamen plötzlich zwei Männer hinter diesem hervor. Sie sprühten dem Opfer Reizstoff ins Gesicht und stießen es zu Boden. Anschließend rissen die Räuber die Aktentasche mit den Einnahmen an sich und flüchteten zu Fuß. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Täter hatten ein südländisches Aussehen und sind etwa 1,75 Meter groß. Einer der Unbekannten ist 20 bis 30 Jahre alt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (lf)

