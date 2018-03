POL-K: 180301-1-K Drei Schwerverletzte nach Unfällen in Köln

Köln (ots) - Bei Unfällen in der Kölner Innenstadt und im Stadtteil Kalk sind am Mittwoch (28. Februar) eine Seniorin (75) und zwei 18-Jährige schwer verletzt worden.

Gegen 14.30 Uhr war ein 23-Jähriger auf seinem Fahrrad am Neumarkt unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte die ältere Dame die Straße in Richtung Platzfläche zu überqueren. Nach derzeitigem Stand missachtete der Radfahrer eine rote Ampel und stieß wenige Meter später mit der 75-Jährigen zusammen. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein hinzugerufener Notarzt begleitete die Seniorin in eine Klinik.

Etwa vier Stunden später missachtete nach bisherigen Ermittlungen ein 25-jähriger Opel-Fahrer im Parkhaus an der Barcelona-Allee die Vorfahrt eines Renault-Fahrers (18). Der Clio stieß zunächst mit dem Corsa zusammen und anschließend gegen einen Pfeiler. Dabei verletzten sich zwei 18-jährige Mitfahrer im Clio schwer. Rettungskräfte fuhren die Schwerverletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bk)

