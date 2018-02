POL-K: 180227-1-K Räuber schlagen Kölner zusammen - Zeugensuche

Köln (ots) - In der Nacht zu Dienstag (27. Februar) haben zwei Unbekannte einen Kölner (39) im Stadtteil Mülheim überfallen und einen Koffer mit Werkzeug sowie Bargeld geraubt. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der 39-Jährige stieg um kurz vor Mitternacht am Wiener Platz in die Linie 4 der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) in Richtung Deutz. An der Haltestelle "Stegerwaldsiedlung" verließ er die Bahn und ging über die Adam-Stegerwald-Straße nach Hause. In Höhe der Sonnenscheinstraße schlug einer der Unbekannten mit einer Brechstange auf den Kölner ein. Mit der Beute flüchteten die Männer in Richtung Pfälzischer Ring.

Die Räuber sind beide etwa 35 Jahre alt. Einer von ihnen hat eine kräftige Statur und ist etwa 1,85 Meter groß. Er hat dunkles, schütteres Haar und trug eine graue Jogginghose sowie eine dunkle Jacke. Auf der Flucht trug er den Koffer sowie das Brecheisen. Sein Komplize ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schmale Statur und war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet.

Rettungskräfte fuhren den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 suchen Zeugen und fragen: Wem sind die dunklen Gestalten vor dem Überfall aufgefallen? Von besonderer Bedeutung ist hier, ob die Räuber mit derselben Straßenbahn wie das Opfer gefahren sind. Wer kann weitere Angaben zum Fluchtweg der Unbekannten machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14, Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (bk)

