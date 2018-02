POL-K: 180225-7-K/BAB Zu schnell, mit zu wenig Abstand und ohne Schuhe im Lkw unterwegs...

Köln (ots) - Fahrer musste 300 Euro Sicherheitsleistung entrichten

Völlig uneinsichtig zeigte sich ein Lkw-Fahrer (25), nachdem ihn Polizeibeamte auf der Bundesautobahn 4 bei Aachen angehalten hatten. Der Rumäne hatte nicht nur den vorgeschrieben Sicherheitsabstand erheblich unterschritten und war zu schnell unterwegs - er trug auch keine Schuhe am Steuer!

Der 25-Jährige war mit seinem Sattelzug in Richtung Aachen unterwegs, als Beamte des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei bemerkten, dass er den vorgeschriebenen Mindestabstand von 50 Metern nicht einhielt. Dabei betrug die Distanz zu einem vorausfahrenden Fahrzeug streckenweise lediglich 12 Meter. Selbst nachdem sich die Polizisten zum Anhalten mit ihrem Streifenwagen vor den Lkw gesetzt hatten, fuhr der Fahrer derart nah auf, dass der Abstand lediglich 5 bis 10 Meter betrug!

Völlig fassungslos waren die Beamten dann allerdings, nachdem sie den Sattelzug schließlich auf der Rastanlage "Aachener Land" angehalten hatten: Der 25-Jährige zeigte nicht nur keine Spur von Unrechtsbewusstsein, er hatte am Steuer auch keine Schuhe an! Bei einer Vollbremsung hätte er so nicht die erforderliche Kraft aufbringen und leicht vom Bremspedal abrutschen können. Ein sicheres Führen seines schweren Gefährts war somit nicht gewährleistet!

Ein Auslesen des digitalen Kontrollgeräts ergab weiterhin, dass der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit um bis zu 13 km/h überschritten hatte.

"War ja alles nicht so schlimm!", meinte der uneinsichtige Lkw-Fahrer. Die einschreitenden Polizeibeamten waren da allerdings völlig anderer Meinung - und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Noch vor Ort musste der Rumäne eine Sicherheitsleistung von 300 Euro entrichten - und vor Fortsetzung der Fahrt seine Schuhe anziehen! (lf)

