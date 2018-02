POL-K: 180225-3-K Geldautomat in Köln-Nippes gesprengt - Täter verlieren Geldscheine auf Flucht

Köln (ots) - Zeugensuche

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen (24. Februar) in Köln-Nippes einen Geldautomaten gesprengt und Bargeld erbeutet. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Einen Teil ihrer Beute verloren die Täter auf der Flucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 4 Uhr hatten die Maskierten im Vorraum der Bank nahe der Einmündung Neusser Straße/Baudristraße zunächst den dortigen Bankomaten aufgebrochen. Anschließend leiteten sie ein Gasgemisch ein und brachten es zur Explosion. Dabei wurden die Geldbehältnisse beschädigt und Geldscheine im Vorraum verteilt.

Mit ihrer Beute flüchteten die zwei dunkel gekleideten Täter auf einem Motorroller in Richtung Norden. Dabei verloren sie Geldscheine, die sich über Strecke von etwa zwei Kilometer bis in den Stadtteil Mauenheim verteilten. Anschließend verlor sich ihre Spur. Die Fahndung dauert an.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt im Bereich des Tatortes Neusser Straße/Baudristraße verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (lf)

