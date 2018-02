POL-K: 180225-1-K Polizei Köln übt am Neumarkt - Verkehrsbeeinträchtigungen

Ein Dokument

Köln (ots) - Ab 10 Uhr heute Morgen (25. Februar) wird die Polizei Köln mit mehreren hundert Einsatzkräften in der Neumarkt Galerie die Intervention gegen bewaffnete Täter trainieren. Die Übung wird voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden andauern. Bereits ab 6 Uhr sind Teile des Neumarkts, der Richmodstraße, der Zeppelinstraße und der Straße "Am alten Posthof" für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt. Das Liniennetz des öffentlichen Personennahverkehrs ist nicht betroffen. Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Eine Medienanlaufstelle befindet sich ab 8 Uhr auf der Westseite der Platzfläche des Neumarkts. Die Pressestelle der Polizei ist über die Rufnummer 0221 229-5555 zu erreichen. (cs)

