POL-K: 180223-6-LEV Mit Messer bewaffneter Räuber überfällt Spielhalle - Lichtbilder

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 21. Januar, Ziffer 3

Mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem Unbekannten. Er steht im Verdacht, am 21. Januar eine Spielhalle in Leverkusen Opladen überfallen zu haben.

Gegen 0.30 Uhr betrat der circa 25 Jahre alte Mann die an der Bahnhofstraße gelegene Spielhalle. Mit einem Messer in der Hand ging er zielstrebig auf den Angestellten (35) zu, der sich zu diesem Zeitpunkt im Kassenbereich befand. Der Täter hielt dem 35-Jährigen die etwa 20 Zentimeter lange Klinge vor, bedrohte ihn und forderte Bargeld.

Mit seiner Beute verließ der Bewaffnete das Gebäude. Der Flüchtige ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,55 und 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze und eine schwarze Sonnenbrille.

Hinweise zu dem Gesuchten bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs)

