POL-K: 180223-4-K Einbrecherbande zerschlagen - Polizei sucht rechtmäßige Schmuckbesitzer

Köln (ots) - Beute im Wert von mehreren hunderttausend Euro sichergestellt

Nach dem Zerschlagen einer Einbrecherbande und der Sicherstellung von umfangreicher Beute sucht die Polizei Köln nach den rechtmäßigen Besitzern von Schmuck. Dabei waren Mitte Januar 2018 vier mit Haftbefehl gesuchte Mitglieder (m21, m23, m24, m30) einer insgesamt 14-köpfigen Gruppe festgenommen worden. Bei am gleichen Tag durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher (siehe auch Pressemeldung Nr. 3 vom 16. Januar 2018).

Die seit Ende Oktober 2017 geführten, intensiven Ermittlungen erhärteten den dringenden Verdacht, dass sich die Bande im Alter von 21 bis 38 Jahren offensichtlich zur fortgesetzten Begehung von Wohnungseinbrüchen zusammengeschlossen hatte. Sie wird verdächtigt, in wechselnder Tatbeteiligung für mindestens 16 Taten in Köln, Leverkusen, Düsseldorf, Dortmund, Unna, Essen und Gladbeck verantwortlich zu sein. Ermittlungen ergaben, dass sie auch für weitere Taten in Frechen (Rhein-Erft-Kreis), Schleiden (Kreis Euskirchen), Langenfeld (Kreis Mettmann), Leichlingen (Rheinisch-Bergischer Kreis), Hilden (Kreis Mettmann), Oberhausen und Hamm verantwortlich sein könnte.

Neben Bargeld und anderem Diebesgut stellten die Fahnder große Mengen an Uhren, Ketten, Ringen, Armbändern und Broschen sicher, deren rechtmäßige Besitzer nun gesucht werden. Folgender Link führt zu der vollständigen Auflistung der sichergestellten Schmuckgegenstände:

https://koeln.polizei.nrw/artikel/sichergestellter-schmuck

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 45 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (lf)

