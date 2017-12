POL-K: 171225-2-K/GM Frau bei Streit getötet - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einem Streit ist am Morgen (25. Dezember) eine 39-jährige Frau in Reichshof-Denklingen (Oberbergischer Kreis) getötet worden. Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und einen Tatverdächtigen (29) festgenommen.

Gegen 9.15 Uhr wurde das Opfer blutüberströmt im Eingangsbereich eines Mehrfamilienwohnhauses aufgefunden. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Ermittlungen ergaben, dass in der vergangenen Nacht (24./25. Dezember) offenbar ein Streit mit einem Bekannten in der Wohnung der Frau an der Morsbacher Straße eskalierte. In deren Verlauf erlitt die Frau derart schwere Verletzungen, dass sie diesen erlag. Die Spur führte die eingesetzte Mordkommission zu einem 29-Jährigen, der wenig später in Waldbröl festgenommen wurde.

Der Tatverdächtige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. (lf)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



www.koeln.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell