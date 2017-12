POL-K: 171224-2-K/BAB Kind (6) bei schwerem Verkehrsunfall auf BAB 4 getötet - dringender Zeugenaufruf

Köln (ots) - Nachtrag zu Pressemeldung Nr. 1 vom 24. Dezember 2017

Wie berichtet, ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 bei Köln-Klettenberg in der vergangenen Nacht (23./24. Dezember) ein 6-jähriges Kind als Mitfahrer in einem Pkw ums Leben gekommen. Eine Frau wurde schwer, drei weitere Menschen leicht verletzt.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 bittet um weitere Hinweise. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalwache der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (lf)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



www.koeln.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell